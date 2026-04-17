El Conservatorio de Música acogerá dos actividades de Excellentia con Ramon Andrés González y Charlotte Hellekant

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) acogerá dos actividades del programa Excellentia con la participación del escritor y ensayista Ramon Andrés González y de la mezzosoprano, directora de escena y coach Charlotte Hellekant.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, el 17 de abril de 2026, Ramon Andrés González ofrecerá una sesión para el alumnado de guitarra y de historia y pensamiento de la música. Escritor, poeta y ensayista es una figura de referencia en la relación entre música, filosofía y literatura, con una trayectoria reconocida con numerosos premios nacionales y una extensa obra publicada.

Por otra parte, del 23 al 25 de abril de 2026, Hellekant impartirá diversas sesiones centradas en la interpretación vocal, la dirección escénica y el desarrollo de habilidades mentales para músicos y artistas. Mezzosoprano de formación, combina una sólida carrera artística con una amplia actividad pedagógica internacional.

Con estas actividades, la Conselleria ha remarcado que el programa Excellentia refuerza el compromiso del Conservatorio con una formación artística de alto nivel y con la presencia de profesionales de reconocido prestigio internacional.