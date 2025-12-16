El Conservatorio de Música de Baleares retoma su participación en Erasmus+ con la visita de Koh Gabriel Kameda

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (CSMIB) retoma este curso su participación en el programa europeo Erasmus+, una iniciativa destinada a impulsar la formación artística del alumnado, fomentar el intercambio cultural y reforzar la proyección internacional de los centros educativos.

Así, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, en el marco de este programa, este lunes y martes el Conservatorio ha recibido la visita del reconocido violinista Koh Gabriel Kameda, profesor de violín de la Universidad de Münster (Alemania), quien impartirá diversas masterclasses de violín abiertas al público, dirigidas al alumnado y a cualquier persona interesada en disfrutar de estas sesiones de alto nivel musical.

La visita de Kameda supone un hito relevante para el Conservatorio, ha destacado la Conselleria, ya que "contribuye a enriquecer la experiencia educativa del estudiantado, fortalece los vínculos con instituciones internacionales de prestigio y sitúa al centro dentro de un marco europeo de colaboración artística y académica".

Koh Gabriel Kameda es un violinista de proyección internacional, formado en Alemania y en Nueva York con el legendario violinista Pinchas Zukerman. Ha sido galardonado en numerosos concursos internacionales y actuado como solista con orquestas de Europa, América y Asia. En sus conciertos interpreta el violín 'Holroyd' de Antonius Stradivarius (Cremona, 1727), uno de los instrumentos históricos más emblemáticos del mundo.

Con iniciativas como esta, el Conservatorio reafirma su compromiso con la excelencia académica, la internacionalización de sus estudios y la formación integral de su alumnado, abriendo además sus actividades al público para acercar la música clásica de alto nivel a la sociedad.