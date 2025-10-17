La constitución de sociedades avanza un 1% hasta septiembre en Baleares

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado entre enero y septiembre de este año la creación de 3.447 empresas, un 1% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de Informa D&B.

Más en detalle, durante el mes de septiembre se han contabilizado 278 nuevas sociedades en la comunidad, un 11% menos que en 2024.

La inversión de capital en Baleares para constituir estas compañías se reduce un 28% en lo que va de año, hasta algo más de 75 millones de euros, 8,5 millones desembolsados en septiembre, un 2% menos.

Construcción y actividades inmobiliarias, Servicios empresariales, Hostelería y Comercio son los cuatro sectores con mayor número de nuevas empresas en Baleares, 1.128, 576, 443 y 353 respectivamente.

Durante los nueve primeros meses de 2025 se han constituido 93.565 empresas en España, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2024. En septiembre se registraron 8.627 altas, un 13,8% por encima del mismo mes el año anterior y un 5,9% más que en agosto, aunque es la segunda cifra más baja del año.

El capital desembolsado alcanzó en septiembre 439 millones de euros, lo que supone un incremento del 78,7% frente a agosto y del 47,3% en comparación interanual. El acumulado asciende a 4.205 millones, un 7,4% menos que hace un año.