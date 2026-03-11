Constituida la Mesa de Integración Sociosanitaria de Baleares

Mesa de Integración Sociosanitaria de Baleares - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Integración Sociosanitaria de Baleares se ha constituido este miércoles con el objetivo de crear un espacio común y funcional entre las Consellerias de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y la de Salud, de manera que se proporcione una atención adecuada a las necesidades de los usuarios y que se les facilite la continuidad de los cuidados.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, la creación de este órgano responde a la necesidad de situar a la persona en el centro y evitar que sean los usuarios quienes tengan que adaptarse a los sistemas.

Así, representa un cambio de filosofía, ya que con la agilización de la coordinación sociosanitaria los sistemas serán más eficientes y se promoverá una atención de las personas "más eficaz y también más directa con las necesidades del usuario".

La coordinación entre las dos Consellerias a través de este nuevo órgano supondrá la eliminación de barreras, demoras o duplicidades, así como la mejora de la atención de las personas en situación de dependencia, con discapacidad y de otros colectivos en situación de riesgo o vulnerabilidad social. Entre sus funciones está la de diseñar protocolos comunes y evaluar conjuntamente los resultados.

La Mesa estará presidida de forma alternativa y anualmente por la directora general de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad, María Castro, y el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Javier Ureña, y está formada por representantes de la Fundación de Atención a la Dependencia, la subdirección de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades poco frecuentes y la Dirección General de Salud Mental.

La Mesa de Integración fue creada el pasado mes de enero y fue presentada por las conselleras del ramo, Sandra Fernández y Manuela García.

La creación y constitución de este órgano ha estado precedida por otras colaboraciones recientes entre ambas Consellerias, como el proyecto de exoesqueleto pediátrico, para mejorar la movilidad de los niños con discapacidad motora grave, que fue adquirido por el Servicio de Salud y que presta servicio a niños del Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP), dependiente de la Dirección General de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad.

Además, las Consellerias llevan a cabo los proyectos IoREs, que consiste en la unificación de la historia clínica electrónica de pacientes en residencias, para que sea accesible para el personal sanitario y el sociosanitario, o FarmaREs, un nuevo sistema automatizado de distribución de medicación en las residencias de las Islas.

En el seno de la Mesa se tratará el seguimiento de iniciativas como estas y la puesta en marcha de otros proyectos que persiguen este objetivo común de integrar la atención social y sanitaria en las Baleares, favoreciendo una continuidad y una mejora de calidad en el cuidado y asistencia a las personas.