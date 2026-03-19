Los constructores ven con buenos ojos la regularización de migrantes para incorporar mano de obra

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PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Constructores de Baleares ha señalado este jueves que ve con buenos ojos la regularización extraordinaria de migrantes porque permitirá que ya trabajan puedan formar parte del mercado laboral y puedan ser contratadas con todos los derechos y deberes.

En una rueda de prensa para presentar el balance del 2025 y las previsiones para 2026, la vicepresidenta de la asociación, Consuelo Antúnez, ha señalado que para la construcción, con un problema de falta de mano de obra, es "una buena noticia que puede dar estabilidad a las plantillas".

Sin embargo, ha expresado la necesidad de que estas personas se formen. En este sentido, ha ofrecido la Fundación Laboral de la Construcción para que las personas que quieran trabajar en el sector puedan recibir formación reglada. "Siempre hemos reclamado más facilidad en la regularización por arraigo de trabajadores. Defendemos una inmigración reglada, controlada y ordenada", ha concluido.