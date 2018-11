Consubal acusa al Govern de mantener una actitud "pasiva e inoperante" ante los "abusos" de algunas las compañías aéreas

Publicado 24/11/2018 16:54:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha acusado este sábado al Govern de mantener una actitud ""pasiva e inoperante" ante los "abusos" de algunas las compañías aéreas.

En un comunicado, la asociación ha asegurado que la institución se comprometió, el pasado mes de mayo, a vigilar que las compañías aéreas no abusaran y no subieran los precios, pese a que Consubal señala haber advertido que eso podría pasar.

Así, la asociación viene reclamando la "necesidad" de que se declaren rutas de interés general las conexiones desde las Islas con algunas de las capitales "más importantes y asiduas de la Península", y que se establezca una tarifa plana.

El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha recordado que la asociación tiene interpuestas varias denuncias contra algunas compañías de vuelo, incluso ante el Parlamento Europeo.

Por otra parte, la asociación tiene sospecha de que las compañías manejan dos tarifas diferentes y que se aplican en función de si se es residente o no. Para evitar eso, Consubal pide al Govern que los buscadores "no pidan la condición de residente hasta que no se haya elegido el vuelo y visto el precio total antes de aplicar el descuento".

Consubal vienen denunciando "circunstancias extrañas" en las ventas de pasajes de avión. Por ejemplo, un billete sacado con 24 horas de antelación a la hora prevista puede llegar a ser hasta un 300 por ciento más caro, según recoge la asociación.