Consulta los cortes de tráfico y las afectaciones a la EMT por los conciertos y la Revetla de Sant Sebastià en Palma

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha fijado, entre el viernes 16 y el martes 20 de enero, cortes de tráfico y restricciones a la circulación con motivo de la celebración de los conciertos y la Revetla de Sant Sebastià en diferentes plazas de la ciudad, así como por la organización de varios eventos deportivos.

Los actos también implicarán desvíos y modificaciones en diversas líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El viernes 16 de enero, con motivo del concierto en la plaza de España, quedará anulada la parada de autobús situada en el lateral del centro de la plaza. Esta anulación se mantendrá vigente desde las 20.00 horas del viernes hasta las 02.00 horas del sábado.

Asimismo, la EMT anulará las paradas de plaza de España 598 y 455, habilitando paradas alternativas en la 1139 para las líneas L25 y L35, en la 390 para la línea A1 y las líneas de Nit Bus, y en la 456 para la L23. Estas modificaciones estarán activas durante el mismo intervalo horario.

El sábado 17 de enero, para garantizar la seguridad durante los tardeos previstos en la plaza Joan Carles I, se aplicarán restricciones de tráfico y de acceso entre las 18.00 y las 24.00 horas.

Se restringirá el acceso a la plaza para los vehículos procedentes del Passeig del Born, con corte a la altura de la plaza de la Reina; desde la avenida Jaume III, desviando la circulación a partir de la intersección con Passeig Mallorca; y desde La Rambla, donde el acceso quedará cerrado en el cruce con la calle de la Riera. Además, se anularán todos los puntos de control de acceso (Acire) de la calle de la Riera y de la calle Unió.

En paralelo, la EMT desviará las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 desde las 16.30 hasta las 24.00 horas aproximadamente, quedando sin servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108 durante el tiempo que duren los desvíos.

CARRERA MARINA PORTIXOL

El domingo 18 de enero, entre las 10.00 y las 13.30 horas, se celebrará la carrera 'VI SNIP Marina Portixol de Palma', lo que provocará una afectación puntual al tráfico en la calle Joan Maragall.

El tramo afectado será el comprendido entre la rotonda de la calle Felicià Fuster y la intersección con la calle Llucmajor, quedando anulado el sentido de circulación de salida de la ciudad, en dirección a Llucmajor, y habilitada exclusivamente la circulación en sentido de entrada a Palma.

A causa de esta competición, las líneas L18, L27 y L35 deberán desviar parcialmente su recorrido por la autopista hasta la salida del Molinar, quedando fuera de servicio las paradas 84, 462, 463, 464 y 465 durante el mismo horario.

Ese mismo día, con motivo de la celebración de les Beneïdes de s'Aranjassa, la línea 31 no entrará en esta barriada entre las 10.00 y las 11.30 horas, aproximadamente.

REVETLA DE SANT SEBASTIÀ

El lunes 19 de enero, con motivo de la Revetla de Sant Sebastià, se activará un dispositivo especial que implicará restricciones a la circulación en el centro de la ciudad a partir de las 17.00 horas y hasta la finalización de los actos y la posterior normalización del tráfico.

Los principales cortes afectarán a Jaume III, con el cierre del acceso a la plaza Joan Carles I desde el Passeig Mallorca; a la Avinguda d'Antoni Maura, con el corte de acceso a la plaza de la Reina; a La Rambla, con cierre en dirección a la plaza Weyler a la altura del carrer de la Riera; a la calle de Sant Jaume, con cierre en dirección a la plaza Joan Carles I; a la calle d'Antoni Planes, con corte en dirección a la plaza del Temple; a Porta de Sant Antoni, en dirección al carrer de la Ferreria; y a la calle dels Caputxins, en dirección a la plaza del Olivar.

Además, se retirarán bicicletas y se cerrarán las estaciones de BiciPalma situadas en la plaza Joan Carles I, plaza de la Reina y plaza de Santa Eulàlia, y se anularán todos los puntos de control de acceso (Acire) del centro histórico.

En cuanto a la EMT, las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 verán alterados sus recorridos tanto de ida como de vuelta hasta la finalización del servicio, y la línea L35 finalizará su recorrido en Eusebi Estada, en la parada 559, junto a la estación del tren de Sóller.

Durante el tiempo que duren los cortes quedarán sin servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

DIADA CICLISTA

Finalmente, el martes 20 de enero se ha programado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de la 45ª Diada Ciclista de Sant Sebastià.

A partir de las 07.00 horas quedarán completamente cerradas la plaza de Cort y la plaza de Santa Eulàlia, y las restricciones se aplicarán de forma progresiva según el paso del pelotón.

Entre las principales afectaciones destacan el cierre del vial interior de la autopista de Llevant en sentido Llucmajor, habilitándose el vial del lado mar en doble sentido; la regulación especial del tráfico en las Avingudes, con un carril habilitado en sentido mar, desvíos a través del túnel en sentido horario y por la Riera en sentido antihorario; así como cortes en la avenida Jaume III, a la altura del Passeig Mallorca.

También habrá tráfico desviado en Avinguda Alemanya; cortes en camí de Jesús desde la rotonda de la Vía de Cintura en dirección centro; y en cuanto a la rotonda del cementerio, se permitirá únicamente la circulación desde la calle de Uruguay hacia el Camí de Jesús en dirección a la Vía de Cintura. Adicionalmente, se cortará el tráfico en la calle de Andreu Torrens en sentido Riera y la calle de Josep Alemany i Vich en sentido Andreu Torrens.

Igualmente, se verán afectados varios aparcamientos públicos, como los del Parc de la Mar, Vía Roma, plaza Major y Sa Riera, que tendrán accesos cerrados durante el paso del pelotón.

En cuanto al transporte público, entre las 10.00 y las 14.00 horas aproximadamente, los cortes de tráfico afectarán a las líneas L1, L4, L7, L8, L9, L20, L29, L30, L46 y L47, que circularán desviadas de sus itinerarios habituales. A partir de las 11.30 horas también se verán afectadas las líneas A1, L3, L5, L25 y L35, que iniciarán y finalizarán su recorrido en la plaza de España.

Además, se retirarán las bicicletas y se cerrará la estación de BiciPalma de la plaza de Santa Eulàlia antes de las 07.00 horas, y se anularán los puntos de control de acceso (Acire) afectados por el recorrido.

Cabe recordar que el itinerario de la prueba ciclista discurrirá por la plaza de Cort, plaza de Santa Eulàlia, plaza de Sant Francesc, Avingudes, autopista de Llevant, avenida d'Antoni Maura, passeig del Born, carrer de la Unió, La Rambla, carrer del Baró de Pinopar, avenida d'Alemanya, Camí de Jesús, carrer de Salvador Dalí y tendrá su llegada en Son Moix.