Las consultas en hospitales públicos de Baleares crecen un 12,5% hasta septiembre en comparación con 2024

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos de Baleares han atendido más de 1,1 millones de consultas hasta septiembre, un 12,5% más que las registradas en el mismo periodo de 2024.

Así, la actividad se ha intensificado sobre todo en las primeras consultas, que han aumentado un 15,8%, según ha informado la Conselleria de Salud este miércoles en nota de prensa.

En concreto, 116.916 nuevos pacientes han sido atendidos en consultas especializadas hospitalarias, mientras que en cuanto a las segundas consultas y las sucesivas, se han atendido 728.961, lo que representa un crecimiento del 11%.

Por otro lado, Cruz Roja y Sant Joan de Déu, que tienen suscrito un convenio singular con el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut), han atendido un total de 109.878 consultas desde enero a septiembre, un 15% más que en los mismos meses de 2024.

Desde la Conselleria han defendido que estos resultados son la consecuencia del trabajo coordinado de todos los profesionales implicados, no solo asistenciales, de las diferentes gerencias hospitalarias y de la atención primaria.