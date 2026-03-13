Los consumidores interpusieron 886 reclamaciones en 2025 en Palma

El regido de Función Pública, Llorenç Bauzà de Keizer, durante su asistencia de este viernes a las mesas informativas habilitadas en el exterior del Mercat de l'Olivar. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

Los consumidores de Palma interpusieron 886 reclamaciones en 2025 en la Oficina Municipal de Información del Consumo (OMIC), según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

En concreto, de los 886 expedientes abiertos, 826 fueron resueltos o archivados el pasado año. De éstos, 217 se saldaron con el acuerdo entre el usuario y la empresa, 171 finalizaron con la conformidad del reclamante y 112 se consideraron improcedentes. Así, fueron resueltas o archivadas el 90 por ciento de las reclamaciones.

Los sectores que acumulan un mayor número de expedientes son los de servicios, con un total de 263, compras (218), transportes (137) y telecomunicaciones (128).

Paralelamente, en el terreno de la formación y la sensibilización de los ciudadanos en relación a la compra de productos y utilización de servicios, la OMIC dispone de la Escuela de Consumo, que a lo largo del año 2025 realizó 61 talleres informativos que concentraron la participación de 1.101 alumnos.

Esta oficina, además de las tareas de apoyo y asesoramiento, gestiona un registro de las reclamaciones, quejas y denuncias de la población de Palma y lleva a cabo funciones de mediación entre consumidores y empresas o proveedores.

Cort ha trasladado estos datos con motivo de la visita del regidor de Función Pública, Llorenç Bauzà, a las mesas informativas habilitadas en el exterior del Mercado del Olivar, con motivo de la celebración, el próximo 15 de marzo, del Día Mundial de los derechos de las personas consumidoras.

Allí, ha resaltado la importancia de esta fecha por la necesidad de ""poner al día a los consumidores y usuarios sobre los derechos que les asisten, asegurando que estos se cumplan plenamente a la hora de adquirir productos y servicios".