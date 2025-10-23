El contencioso remite al TSJIB la causa por la bandera LGTBI en el Parlament impulsada por Le Senne

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de 2 Palma ha emitido un auto de inhibición y ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) el procedimiento impulsado por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en relación al despliegue de la bandera LGTBI en las dependencias de la Cámara autonómica.

El contecioso firmó un oficio el pasado 6 de octubre en el declaraba la falta de competencia y ahora el TSJIB en una dilligencia firmada este martes da diez días a las partes para que comparezcan ante la Sala Contenciosa Administrativa del alto tribunal.

Cabe recordar que el procedimiento se remonta a junio de 2024, cuando el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, llevó al contencioso, asesorado por los servicios jurídicos de Vox, un recurso para que se retirara como medida cautelarísima la bandera arcoríris que ondeaba en la Cámara autonómica, gracias a los votos de PP y PSIB en la Mesa, con motivo del Día del Orgullo.

El recurso hablaba del "uso de esta bandera para fines partidistas al querer identificarlo con posturas ideológicas".

Cabe recordar que Le Senne calificó de "traición" del PP su voto a favor de colgar la bandera, argumentando que tenían un acuerdo por el que sólo se exhibirían símbolos distintos de los oficiales por unanimidad.