Continúa la inestabilidad en Baleares, afectando especialmente a las Pitiusas

Los servicios de emergencias trabajan en los incidentes, incluida la UME, que ha llegado a Ibiza a las 05.00 horas.

PALMA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inestabilidad continúa en Baleares, afectando especialmente a las Pitiusas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la dana Alice continúa sobre Baleares, generando inestabilidad en la previsión para las próximas horas. Mientras tanto, los efectivos de emergencias ya trabajan para resolver los incidentes registrados, principalmente en las Pitiusas. También la UME, que ha llegado a Ibiza a las 05.00 horas y ha comenzado a actuar de inmediato.

A las 09.30 horas de este domingo se ha reunido el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal en un encuentro con tres puntos de conexión principales. Uno ha sido el avión aterrizado en el aeropuerto de Ibiza, desde donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido la reunión. La acompañaban el director general de Emergencias y director del plan, Pablo Gárriz; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el resto del equipo técnico. El segundo punto de conexión ha sido el Puesto de Mando Avanzado en Sa Coma, desde donde se han conectado el teniente coronel de la UME, Martínez Puy, y las autoridades locales. Y el tercero, pero igual de importante que los anteriores, ha sido el CECOPI del Centro de Coordinación de Emergencias en Mallorca, encabezado por la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas, acompañada por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, junto con otras autoridades y técnicos.

La Aemet ha explicado que la tormenta intensa ha descargado sobre las Pitiusas, donde se han registrado acumulaciones de 40-70 l/m2. Ahora se desplaza hacia Mallorca, por lo que se ha activado el aviso naranja en las zonas del sur y la Tramuntana durante la mañana. La previsión sigue siendo muy inestable. El aviso naranja se mantiene en Ibiza por lluvias hasta las 12.00 horas. En Mallorca los avisos están activos hasta las 18.00 horas en amarillo en toda la isla, excepto en el sur y la Tramuntana, donde el nivel es naranja. En Menorca, el aviso se mantiene en nivel amarillo hasta las 18.00 horas. La dana Alice no viene acompañada de vientos fuertes, pero sí de una gran cantidad de aparato eléctrico, con numerosos rayos.

Desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) se ha informado que la isla de Ibiza ha alcanzado una situación de saturación hidrológica. En el río de Santa Eulària, el torrente ha alcanzado el nivel amarillo. Se observa que el episodio podría haber superado ya su punto más crítico, por lo que, si deja de llover en las próximas horas, el riesgo disminuirá. También se informa de una crecida importante en el torrente de Sant Miquel, entre Pollença y Campanet (Mallorca). Igualmente se monitoriza de manera constante el Torrent de S'Alqueria, en la zona de Andratx y Cala Fornells.

En cuanto a los incidentes registrados, la noche ha sido tranquila, pero durante la mañana se han generado nuevos avisos. El jefe del grupo de intervención, Miguel Sevilla, informa desde el Puesto de Mando Avanzado de 17 nuevos incidentes que han llegado durante la mañana, además de los 20 que ya estaban asignados a la UME y al Ibanat. La mayoría son inundaciones en la vía pública, sótanos, ascensores y zonas inundables. "Se repiten los incidentes de la semana pasada", ha señalado Sevilla.

El refuerzo de la UME, llegado a las 05.00 horas de la madrugada a Ibiza, ya trabaja en la zona. Ha desplegado un contingente formado por tres secciones pesadas y dos ligeras. Las secciones pesadas trabajan en la carretera del aeropuerto de Ibiza (EI-800) y las ligeras en el aparcamiento de Es Pratet, en Ibiza, y otras zonas.

Además de la UME, en Ibiza y Formentera están actuando los Bomberos de Ibiza, los Bomberos de Formentera, el Ibanat, la Guardia Civil --especialmente el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim)--, el Cuerpo Nacional de Policía, las policías locales y el SAMU 061. También participan y colaboran en la gestión y aportación de información la Aemet, Carreteras del Consell de Mallorca, Recursos Hídricos, Ibassal, Puertos de Baleares, Ispib, Red Eléctrica, la Delegación del Gobierno y otros organismos implicados en la gestión de emergencias.

Desde la Policía Local de Ibiza se ha señalado que el tráfico rodado en la ciudad ha sido restituido. En cambio, desde Carreteras del Consell de Ibiza, se ha informado del cierre de un tramo de la carretera EI-10 provocado por acumulación de agua procedente del torrente de Cas Capità.

BALANCE DE INCIDENTES

Desde el inicio del paso de la DANA por Baleares, desde el jueves 9 de octubre hasta este domingo a las 10.00 horas, se han registrado 170 incidentes en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112.

Por islas, se han contabilizado 103 en Ibiza, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca.

Por tipología, los incidentes más comunes son: inundación en edificios y establecimientos (62), inundación en la vía pública (25), obstáculo líquido en la calzada (25), caída de árboles en la calzada (8), caída de árboles (7) y cortes de carretera (7).

De estos 170 casos, a las 10.00 horas de este domingo, quedan 37 abiertos en vías de resolución: 30 en la isla de Ibiza, cuatro en Formentera, dos en Mallorca y uno en Menorca. La mayoría corresponden a inundaciones en edificios o establecimientos (22), inundaciones en la vía pública (4) y cortes de carretera (5).