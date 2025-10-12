La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director general de Emergencias y el director del Plan, Pablo Gárriz, siguen la reunión del CECOPI - CAIB

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares sigue este domingo en alerta naranja y mantiene activo el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal en el archipiélago y el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 en la red social 'X', desde el Govern se continúa haciendo seguimiento y monitorizando la situación provocada por la dana Alice que ha descargado de nuevo con fuerza sobre la isla de Ibiza este domingo.

La reunión de coordinación y seguimiento del Comité Técnico Asesor ha tenido tres puntos de conexión principales.

Por un lado, el CECOPI en Mallorca, donde la reunión ha sido presidido por la vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Por otro, un avión en el aeropuerto de Ibiza, desde donde han seguido la reunión la presidenta del Govern, Marga Prohens, con el director general de Emergencias y director del Plan, Pablo Gárriz; la directora general de movilidad, Lorena del Valle, y el resto del equipo técnico, ya que por causas meteorológicas adversas que han afectado al aeropuerto de Ibiza, en ese momento seguían en el avión.

Y, en tercer lugar, el Puesto de Mando Avanzado en Sa Coma, desde donde se han conectado el Teniente Coronel de la UME, Martínez Puy, y las autoridades locales.

Desde el Servicio de Emergencias 112 han recordado asimismo que Baleares sigue en alerta naranja, y mantiene activado el IG-1 del Plan Meteobal y el Plan Inunbal en SO-2 en Ibiza y Formentera.

Todos los servicios de emergencias están trabajando en los incidentes que continúan abiertos.

Por este motivo, desde el 112 han vuelto a pedir a la población que sigan manteniendo la precaución como hasta ahora y evite los desplazamientos innecesarios.