Continúa este jueves el juicio a Matas por el desvío de 120.000 euros durante su última legislatura

Publicado 28/03/2019 7:00:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares continúa este jueves con la segunda sesión del juicio al expresidente del Govern, Jaume Matas, por haber ordenado, presuntamente, un desvío de 120.000 euros de las arcas públicas durante su última legislatura (2003-2007). Esta causa proviene del 'caso Turisme Jove' y la Fiscalía le pide cinco años de cárcel.

En la primera sesión del juicio, Matas ha negado haber dado esa orden e incluso haberse llegado a reunir formalmente con ninguna de las personas relacionadas, supuestamente, con su ejecución. De esta manera, ha negado todas las acusaciones vertidas por el Ministerio Fiscal.

En particular, la Fiscalía considera que Matas dio instrucciones a la Conselleria de Presidencia y Deportes para que transfiriera 120.000 euros en beneficio del exregidor de Calvià, Jesús García Oeo, que se consideraba perjudicado porque se le había rescindido un contrato público para la explotación de albergues juveniles.

Ante esto, el también exministro ha negado "taxativamente" haber tenido una "reunión formal" con Oeo. "Puedo haber coincidido con él en algún acto pero no lo recuerdo", ha dicho respondiendo a preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau. "Jamas he tenido conversación alguna con él y de este tema mucho menos, que no sé de qué va", ha sostenido.

Carrau considera que Matas ordenó al entonces director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que, desde su cargo, efectuara el pago de los 120.000 euros. Sobre esto, Matas ha dicho que "nunca departió" con Gálvez. "Yo no despachaba con directores generales", ha recalcado.

Según la versión del fiscal, Matas habría ordenado al departamento de Gálvez, el pago ilegal de esta cantidad mediante la elaboración de siete facturas falsas, fechadas entre junio de 2006 y agosto del mismo año.

La Fiscalía relata que si a la suma de estas facturas --108.097 euros-- se le añaden 11.903 euros por otro pago conforme a servicios jurídicos se obtiene un total de 120.000 euros, una cantidad "similar" a la que García Oeo reclamaba (120.230 euros) por daños y perjuicios después de que se le rescindiera el contrato de los albergues.

Por estos hechos, a Matas se le imputa un delito de malversación, uno de prevaricación y un delito de falsedad en documento mercantil. También se le pide la indemnización a la Comunidad autónoma de 108.097 euros.

"DEBIÓ SER ASÍ"

También este miércoles, el exdirector general de Juventud del Govern, Juan Francisco Gálvez, ha manifestado que cree que fue el expresidente del Govern Jaume Matas quien dio la orden para realizar el presunto desvío de 120.000 euros. "Debió ser así", ha dicho el exdirector que, sin embargo, ha matizado que no puede dar fe de ello "en absoluto".

Durante su declaración como testigo, Gálvez ha dicho que "jerarquicamente" la orden de pagar los 120.000 euros solo se pudo dar desde Presidencia o desde Vicepresidencia. "Dentro del organigrama del Govern, por autoridad, eran o la vicepresidenta o el presidente. Eran los que los podían", ha manifestado.

CONSORCIO TURISME JOVE

Cabe recordar que en 2013, los acusados de urdir una trama para desviar fondos públicos del consorcio Turisme Jove se declararon culpables y pactaron penas de entre nueve meses y tres años y siete meses de prisión. Entre ellos, Gálvez y el exgerente de Turisme Jove Damià Amengual aceptaron tres años de prisión, y el exjefe de Servicios de la empresa, Juan Francisco Gosálbez, tres años y siete meses.

Esta es la última causa de Matas, junto al 'caso Son Espases'. Respecto a esta, la Audiencia Provincial de Baleares tiene previsto celebrar una vista previa para determinar si se llega a un pacto de conformidad antes de la celebración del juicio que está previsto para que se desarrolle durante el mes de junio.