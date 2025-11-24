Continúan las reuniones del Pacto por la Sostenibilidad, centradas en movilidad, monitorización de playas y energía - CAIB

Las reuniones del Pacto por la Sostenibilidad continúan y lo hacen centradas en movilidad, monitorización de playas y energía.

En una nota de prensa, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha informado que continúa avanzando en el desarrollo del Pacto por la Sostenibilidad.

Este lunes, la consellera Catalina Cabrer, acompañada por el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, ha presidido la reunión centrada en las estrategias para mejorar la movilidad laboral.

También han estado presentes la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez; la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí, así como representantes de la patronal CAEB, de la Federación de Transportes, de la Federación Hotelera de Mallorca, de PIME Balears, de los sindicatos UGT y CCOO, de Asaja, de Asima, de la Felib y de los consells insulares.

Durante el encuentro, se han presentado nuevas líneas de actuación destinadas a transformar la movilidad y avanzar hacia un modelo más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

La Dirección General de Diálogo Social y Transición Económica tiene sobre la mesa 37 propuestas, entre las cuales destacan los planes de movilidad laboral, orientados específicamente a las empresas del sector turístico y a los polígonos industriales. Estos planes tienen como objetivo optimizar los desplazamientos de los trabajadores, reducir el impacto ambiental derivado de la movilidad cotidiana y mejorar la seguridad y la salud en los trayectos relacionados con el trabajo. La medida busca promover hábitos de movilidad más sostenibles, fomentar el transporte compartido e impulsar acciones coordinadas entre la administración y las empresas para reducir la dependencia del vehículo privado.

Además, se han detallado las actuaciones ya desarrolladas y las previstas para mejorar el transporte público, estructuradas en tres horizontes temporales.

A corto plazo, se continuará el trabajo ya iniciado con la ampliación del 50 por ciento del transporte interurbano, con el incremento de las frecuencias del servicio y una mayor flota de autobuses, con el objetivo de facilitar los desplazamientos diarios.

A medio y largo plazo, el plan prevé el impulso de la intermodalidad para conectar de manera más eficiente diferentes modos de transporte y nuevos servicios ferroviarios.

Finalmente, a largo plazo, se trabaja en la ampliación de las líneas de tren y metro, la consolidación de un sistema de transporte público que sea una alternativa real al uso del vehículo privado, pilar fundamental de la movilidad sostenible en las Baleares.

La apuesta por una movilidad más sostenible --en clave social, económica y medioambiental-- y por la digitalización y modernización de los sistemas de transporte, en colaboración con otras administraciones públicas, es uno de los ejes de las políticas del Govern balear, desde el diálogo con instituciones y también con los agentes sociales y económicos del sector.

En la próxima sesión de trabajo, prevista para el miércoles, se analizará el proyecto de monitorización de playas que se ha llevado a cabo recientemente en el municipio de Calvià, una iniciativa innovadora que ejemplifica cómo la tecnología puede contribuir a una mejor gestión de los espacios públicos y a un uso más seguro y ordenado del litoral.

La última reunión de trabajo será el jueves y se pondrán sobre la mesa nuevas líneas estratégicas destinadas a reforzar la transición energética y a impulsar un modelo productivo más circular y eficiente.