Control de patinetes en Palma: 36 vehículos inmovilizados por no estar registrados y no tener seguro

Control policial de patinetes. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un control de la Policía Local de Palma se ha saldado con la inmovilización de 36 patinetes, principalmente, por no estar inscritos en el registro obligatorio y no tener seguro.

Los operativos se llevaron a cabo en la plaza de Abu Yahya y la plaza de Alexander Fleming, y en ellos participaron agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) y del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), según han informado en un comunicado.

Cabe recordar que desde el pasado mes de enero la Dirección General de Tráfico obliga a inscribir los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP). Además, la ordenanza municipal contempla un seguro obligatorio.

La ordenanza, igualmente, determina que estos vehículos no pueden circular por aceras, plazas, jardines, ni zonas para peatones; el uso obligatorio del casco, y la obligatoriedad de disponer de un seguro de responsabilidad civil para los conductores con una cobertura mínima de 120.000 euros.

También establece el uso obligatorio de reflectantes homologados y la edad mínima de conducir en los 16 años o 15 en caso de disponer de carné de conducir tipo AM.

Además, fija la velocidad máxima permitida en 25 kilómetros por hora en calzadas de zonas de 30 o de hasta 40 km/h; de 15 km/h en carriles comprendidos entre la parte de aparcamientos y acera, o de un máximo de 10 km/h en carriles bici.

Entre otras normativas, la ordenanza señala también que los usuarios deben mantenerse de pie sobre el vehículo, con ambos pies apoyados en la plataforma, y la prohibición de aferrarse a otros vehículos como medida de locomoción.