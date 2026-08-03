Controlado un incendio agrícola en Sa Pobla. - IBANAT

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca y medios del Ibanat han controlado un incendio agrícola en una finca de Sa Pobla.

Según la información facilitada por los efectivos, el aviso se ha recibido sobre las 12.48 horas de este lunes.

En el dispositivo han participado, por parte de Bomberos de Mallorca, efectivos de los parques de Inca y Alcúdia y, por parte del Ibanat, dos medios aéreos, dos autobombas, 19 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.