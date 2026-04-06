Controlado un incendio forestal en Orient tras quemar 2,5 hectáreas

Incendio forestal en Orient
Incendio forestal en Orient - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 6 abril 2026 17:31
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PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural están actuando en un incendio forestal declarado este lunes en Orient.

El fuego se ha originado sobre las 14.40 horas y, según ha informado la Conselleria en redes sociales, poco antes de las 17.00 horas se ha dado por estabilizado.

Están actuando dos medios aéreos, dos autobombas, 13 bomberos forestales y tres agentes de medio ambiente. De momento, el incendio ha afectado 2,5 hectáreas de mata y olivo.

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