PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado por controlado el indendio forestal declarado esta tarde en el torrente de Sant Miquel, en sa Pobla (Mallorca) y que ha quemado dos hectáreas de carrizo.

Según la información de la Conselleria recogida por Europa Press, el incendio se ha confirmado a las 17.05 horas y ha sido declarado de gravedad potencial 1. A las 19.00 horas se ha dado por controlado y ha pasado a ser de gravedad potencial 0.

El fuego ha comenzado como un incendio agrícola pero ha pasado a ser forestal. Medios antiincendios combaten el fuego, así como efectivos de los parques de Bomberos de Alcúdia, Inca y un sargento de guardia.

Según ha confirmado Bomberos de Mallorca, el incendio no ha llegado a la zona de s'Albufera. El cuerpo ha ofrecido el apoyo del helicóptero Milana pero de momento se mantiene a la espera.