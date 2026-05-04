Las Conversaciones Literarias volverán a Formentor entre los días 1 y 4 de noviembre

Presentación de Conversaciones Literarias Formentor 2026 en Ca n'Oleo. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Conversaciones Literarias de Formentor, que celebrarán este año su XIX edición del 1 al 4 de noviembre, tendrán lugar en el Hotel Four Seasons Resort Mallorca, con lo que volverán a la localidad que le dio nombre.

Según ha anunciado el conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzá, esta nueva edición tendrá el título 'Artistas, émulos y copistas. Crear y recrear las artes del mundo' aunque el programa definitivo se presentará dentro de dos semanas.

El conseller ha celebrado "el retorno de estas conversaciones a su espacio originario" y ha puntualizado que la edición de 2026, dedicada a la historia del arte, es la restitución del contexto en el que este ciclo fue creado.