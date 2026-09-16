Convocan una concentración en Palma este sábado contra las políticas migratorias de la UE

Cartel de la manifestación antirracista por la situación en Ceuta. - ASAMBLEA ANTIRRACISTA DE MALLORCA

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Antirracista de Mallorca ha convocado una concentración para este sábado en la plaza de las Columnas de Palma para solicitar el respeto de los derechos humanos y pedir a la UE el fin de las políticas de externalización de control migratorio

La protesta se ha convocado a las 12.00 horas bajo el lema 'Ceuta: derechos sin fronteras, comunidades sin racismo. Protección y dignidad para todas las personas', según han explicado en un comunicado.

La concentración busca evidenciar las "vulneraciones de derechos" vinculadas a las políticas migratorias y reclamar "protección, dignidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas".

Igualmente, solicitan a España, Marruecos y la UE que asuman sus responsabilidades ante la "instrumentalización" y la "violencia racista y colocial". Durante el acto se hará la lectura de un manifiesto de la convocatoria y habrá intervenciones de participantes de la Asamblea.