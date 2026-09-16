Convocan una concentración en Palma este sábado contra las políticas migratorias de la UE

Cartel de la manifestación antirracista por la situación en Ceuta.
Cartel de la manifestación antirracista por la situación en Ceuta. - ASAMBLEA ANTIRRACISTA DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 16 septiembre 2026 22:14
Seguir en

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Antirracista de Mallorca ha convocado una concentración para este sábado en la plaza de las Columnas de Palma para solicitar el respeto de los derechos humanos y pedir a la UE el fin de las políticas de externalización de control migratorio

La protesta se ha convocado a las 12.00 horas bajo el lema 'Ceuta: derechos sin fronteras, comunidades sin racismo. Protección y dignidad para todas las personas', según han explicado en un comunicado.

La concentración busca evidenciar las "vulneraciones de derechos" vinculadas a las políticas migratorias y reclamar "protección, dignidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas".

Igualmente, solicitan a España, Marruecos y la UE que asuman sus responsabilidades ante la "instrumentalización" y la "violencia racista y colocial". Durante el acto se hará la lectura de un manifiesto de la convocatoria y habrá intervenciones de participantes de la Asamblea.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado