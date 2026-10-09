Convocan movilizaciones en la sanidad privada balear ante la "precariedad" y el "control abusivo" de las bajas

Archivo - Trabajadores de la sanidad privada en una concentración en Palma. - SATSE/USAE - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, Satse y Usae han anunciado el inicio de movilizaciones en la sanidad privada de Baleares por la "precariedad" y el "control abusivo" de las bajas que se trata de implantar en la negociación del nuevo convenio colectivo.

De esta manera, los colectivos de trabajadores tratan de evidenciar así el "bloqueo" de la negociación del convenio colectivo y la "falta de voluntad real" de diálogo por parte de la patronal, según ha informado UGT en un comunicado.

Los sindicatos han considerado "inaceptable" la propuesta presentada por la representación empresarial durante la última reunión negociadora, celebrada el pasado 30 de septiembre.

"Lejos de avanzar hacia un convenio que garantice unas condiciones laborales y salariales dignas, la patronal insiste en plantear importantes retrocesos en los derechos de las plantillas, medidas de control abusivo de las bajas médicas e incrementos salariales insuficientes sujetos a mecanismos de absorción, lo que supondría una pérdida real de poder adquisitivo", han alegado.

Las cuatro organizaciones sindicales han censurado la actitud de una patronal que pretende mantener los salarios "congelados" y trasladar a las personas trabajadoras "el coste de unas propuestas que no responden a sus necesidades", mientras el sector "atraviesa uno de sus mejores momentos económicos".

"No se puede aceptar que un sector que presume de excelencia y buenos resultados económicos mantenga a sus profesionales con salarios insuficientes, plantillas escasas y una sobrecarga de trabajo cada vez mayor", han subrayado.

En este sentido, los sindicatos consideran especialmente "indignante" que determinados centros obtengan beneficios mediante la gestión de conciertos financiados con dinero público, mientras otros se presentan como "referentes de excelencia" e incluso se autoproclamen "el primer hospital universitario privado", sin garantizar unas condiciones laborales "acordes con esa imagen".

UGT, CCOO, Satse y Usae han advertido que no se puede presumir de "excelencia sanitaria" a costa de la "precariedad de las plantillas", ni mantener una "atención de calidad sin reconocer adecuadamente el trabajo de los profesionales que sostienen diariamente la actividad asistencial".

"La falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de incrementos salariales dignos constituyen una realidad incompatible con el prestigio y los resultados económicos de los que presume una parte del sector", han aseverado.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales han acordado convocar concentraciones de protesta todos los miércoles restantes del mes de octubre, con el objetivo de exigir a la patronal que "desbloquee la negociación" y presente propuestas que permitan alcanzar un convenio colectivo "justo".

Las movilizaciones tendrán lugar a las 11.00 horas y arrancarán el miércoles 14 de octubre frente a la Clínica Rotger, seguirán 21 de octubre en el Hospital Sant Joan de Déu y el 28 de octubre en el Hospital Cruz Roja.

Con estas concentraciones, los sindicatos pretenden visibilizar el "malestar" de los trabajadores de la sanidad privada y reclamar una negociación que garantice "mejoras salariales reales, respeto a los derechos laborales y condiciones de trabajo dignas".

UGT, CCOO, Satse y Usae han resaltado que estas movilizaciones constituyen una "primera respuesta" al "bloqueo" de la negociación y han adelantado que, si la patronal mantiene su posición, las protestas "se extenderán al resto de hospitales de Baleares".

Asimismo, las organizaciones sindicales no han descartado la convocatoria de una huelga en la sanidad privada si no se producen "avances significativos" que permitan desbloquear el convenio colectivo.

Los sindicatos han insistido en que la responsabilidad de reconducir la negociación corresponde a una patronal que "debe abandonar las propuestas regresivas y demostrar una voluntad real de alcanzar acuerdos".

UGT, CCOO, Satse y Usae han hecho un llamamiento a la participación "masiva" de las plantillas en las concentraciones convocadas, además de recordar que la unidad y la implicación de los trabajadores serán "fundamentales" para conseguir un convenio que "reconozca su labor y garantice sus derechos".

"La sanidad privada no puede construir sus beneficios y su imagen de excelencia sobre la precariedad de quienes la hacen funcionar, por eso se exige respeto, salarios dignos y un convenio colectivo justo", han argumentado.