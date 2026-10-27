La convocatoria para participar en la 20ª edición de los Premios EmprendeXXI estará abierta hasta el 22 de enero de 2027 - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria para participar en la 20ª edición de los Premios EmprendeXXI dio comienzo el 1 de octubre y estará abierta hasta el 22 de enero de 2027 para las empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España que quieran participar en el certamen.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado este martes en un comunicado que estos premios buscan reconocer proyectos con modelos de negocio escalables y alto potencial de crecimiento, "capaces de transformar sectores y dar respuesta a retos relevantes mediante la tecnología y la innovación".

La 20ª edición se articulará en torno a 17 premios territoriales, nueve Retos del Mañana y dos accésits transversales, a los que se suma el reconocimiento a la Trayectoria Alumni.

En la fase territorial, cada comunidad autónoma escogerá a su empresa ganadora en los DayOne Innovation Summits, que se celebrarán entre febrero y abril de 2027. Las 17 compañías premiadas recibirán 6.000 euros, además de acceso a formación y a las iniciativas de acompañamiento del programa internacional.

Tras la fase regional, en mayo se desarrollará la fase nacional de los Retos del Mañana, que reconocerán soluciones vinculadas a nueve ámbitos estratégicos agrupados en los grupos 'Business Transformation', 'Human and Wellbeing' y 'Living Planet'. En cada uno de los nueve retos se seleccionará una empresa ganadora que recibirá 15.000 euros, y una finalista, que también tendrá acceso a formación y al programa internacional de acompañamiento.

Entre las principales novedades, la nueva edición actualiza las categorías de los Retos del Mañana para adaptarlas a las transformaciones industriales y sociales actuales.

La convocatoria contará, además, con dos accésits transversales, dedicados a Impacto Social e Innovación Disruptiva, dotados con 9.000 euros cada uno, así como con el reconocimiento a la Trayectoria Alumni, que distinguirá a una empresa ganadora de ediciones anteriores que haya destacado posteriormente por su crecimiento, impacto y capacidad de innovación.

En la última edición, el premio regional de Baleares recayó en la 'startup' Voltic Technologies, especializada en desarrollar sistemas de automatización inalámbrica 'plug-and-play' para optimizar el consumo energético en hoteles y edificios sin necesidad de hacer obras. La empresa, además, se hizo con el galardón nacional en la categoría de Retos del Mañana en turismo y movilidad.