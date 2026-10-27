La convocatoria para participar en la 20ª edición de los Premios EmprendeXXI estará abierta hasta el 22 de enero de 2027

La convocatoria para participar en la 20ª edición de los Premios EmprendeXXI estará abierta hasta el 22 de enero de 2027
La convocatoria para participar en la 20ª edición de los Premios EmprendeXXI estará abierta hasta el 22 de enero de 2027 - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 27 octubre 2026 16:20
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PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria para participar en la 20ª edición de los Premios EmprendeXXI dio comienzo el 1 de octubre y estará abierta hasta el 22 de enero de 2027 para las empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España que quieran participar en el certamen.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado este martes en un comunicado que estos premios buscan reconocer proyectos con modelos de negocio escalables y alto potencial de crecimiento, "capaces de transformar sectores y dar respuesta a retos relevantes mediante la tecnología y la innovación".

La 20ª edición se articulará en torno a 17 premios territoriales, nueve Retos del Mañana y dos accésits transversales, a los que se suma el reconocimiento a la Trayectoria Alumni.

En la fase territorial, cada comunidad autónoma escogerá a su empresa ganadora en los DayOne Innovation Summits, que se celebrarán entre febrero y abril de 2027. Las 17 compañías premiadas recibirán 6.000 euros, además de acceso a formación y a las iniciativas de acompañamiento del programa internacional.

Tras la fase regional, en mayo se desarrollará la fase nacional de los Retos del Mañana, que reconocerán soluciones vinculadas a nueve ámbitos estratégicos agrupados en los grupos 'Business Transformation', 'Human and Wellbeing' y 'Living Planet'. En cada uno de los nueve retos se seleccionará una empresa ganadora que recibirá 15.000 euros, y una finalista, que también tendrá acceso a formación y al programa internacional de acompañamiento.

Entre las principales novedades, la nueva edición actualiza las categorías de los Retos del Mañana para adaptarlas a las transformaciones industriales y sociales actuales.

La convocatoria contará, además, con dos accésits transversales, dedicados a Impacto Social e Innovación Disruptiva, dotados con 9.000 euros cada uno, así como con el reconocimiento a la Trayectoria Alumni, que distinguirá a una empresa ganadora de ediciones anteriores que haya destacado posteriormente por su crecimiento, impacto y capacidad de innovación.

En la última edición, el premio regional de Baleares recayó en la 'startup' Voltic Technologies, especializada en desarrollar sistemas de automatización inalámbrica 'plug-and-play' para optimizar el consumo energético en hoteles y edificios sin necesidad de hacer obras. La empresa, además, se hizo con el galardón nacional en la categoría de Retos del Mañana en turismo y movilidad.

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