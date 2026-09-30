La Cooperativa Camp Mallorquí recibe el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Baleares que otorga AgroBank - CAIXABANK

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Camp Mallorquí ha recibido el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Baleares que otorga AgroBank, en reconocimiento por su apuesta por la transformación tecnológica de los procesos productivos y por promover un modelo que combina "innovación, eficiencia y sostenibilidad".

Así lo ha explicado este miércoles en un comunicado CaixaBank, que ha destacado que se trata de la primera edición de unos galardones que reconocen "el esfuerzo innovador de empresas y cooperativas de todo el país" y que se estructuran en un total de 11 premios territoriales y una gala nacional que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el marco del GOE (Gastronomy Open Ecosystem), el centro de innovación del 'Basque Culinary Center' en San Sebastián.

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a iniciativas innovadoras que, como la de la Cooperativa Camp Mallorquí, "transforman procesos clave de la actividad agroalimentaria".

La convocatoria se dirige a empresas y cooperativas que constituyen la base del sector en las Islas y que, en muchas ocasiones, "no disponen de la misma proyección que las grandes compañías a escala nacional".

La entidad bancaria ha destacado que el premio territorial obtenido por la cooperativa permite destacar el esfuerzo que realizan las empresas arraigadas al territorio para incorporar soluciones diferenciales en sus procesos de producción, clasificación, conservación o logística, "con una clara orientación hacia la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad".

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha señalado que este premio reconoce el esfuerzo de empresas que apuestan por la innovación en procesos como vía para ganar competitividad y fortalecer el medio rural.

"Proyectos como el de Camp Mallorquí muestran la capacidad del tejido agroalimentario de las Islas para situarse en la vanguardia de la modernización del sector, con iniciativas que integran eficiencia, calidad y respeto al entorno", ha puntualizado.

El último proyecto que ha impulsado la Cooperativa Camp Mallorquí es la construcción en Consell de una nueva planta de procesado de algarroba con una inversión de ocho millones de euros y apoyo de la CAIB.

Las nuevas instalaciones permitirán desarrollar derivados de mayor valor añadido, como harinas para consumo humano, ingredientes para alimentación infantil y azúcares aptos para diabéticos, posicionando a Mallorca en segmentos de alto potencial dentro de la industria alimentaria.

Su modelo cooperativo, que da servicio a cerca de 3.500 socios de toda la isla, impulsa la modernización de cultivos estratégicos como la algarroba y la almendra y contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y fortalecer la competitividad del sector primario balear.