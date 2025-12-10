La Cooperativa d'Apotecaris detecta que la venta de mascarillas se triplica en Baleares pero bajan test y antigripales

Archivo - Imagen de archivo de una farmacia - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa d'Apotecaris ha notado que la distribución de mascarillas a las farmacias con las que trabajan se habría triplicado en los últimos días pero en las ventas de test y medicamentos contra la gripe habrían descendido levemente.

Así lo han asegurado en declaraciones a Europa Press esta distribuidora de medicamentos, al ser consultados por los efectos que ha tenido la epidemia de gripe en la venta de este tipo de productos en el archipiélago.

De este modo, han recalcado que las farmacias han pedido menos medicinas para tratar la gripe en comparación con el año anterior y, en cuanto a los test, hubo un repunte en agosto pero en los últimos tres meses se ha mantenido y de hecho ha bajado en comparación con 2024.

En la cooperativa han apuntado que el aumento de los contagios por gripe de los últimos días podrían verse reflejados en los datos del mes de enero pero de momento "todo está bien normalizado".