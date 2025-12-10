Salud revisará las medidas contra la epidemia de gripe en Baleares cada jueves en función de los indicadores

Archivo - Una mujer pasea con mascarilla en un día soleado de diciembre, en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado que las medidas para atajar la situación epidémica de gripe en Baleares se reevaluarán cada jueves según indicadores, como la incidencia, la saturación de los hospitales y el virus que circule.

García ha contestado de este modo al ser consultada en rueda de prensa, por si en el archipiélago se podría replicar la decisión adoptada en Cataluña para establecer el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud.

En ese sentido, la responsable de Salud ha recordado que la medida adoptada en Baleares es la "alta recomendación" del uso de la mascarilla en los edificios sanitarios y centros de mayores, especialmente para personas con sintomatología compatible con virus respiratorios, ya que las personas que pueden estar a su alrededor pueden ser vulnerables.

Aún así, ha indicado que en la última Comisión de Salud Pública se expuso un protocolo de actuación con diferentes escenarios y Baleares ahora estaría en el 1, que es el inicio de la fase epidémica de gripe.