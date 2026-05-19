La Coordinadora Antifascista convoca una protesta contra la concentración de Núcleo Nacional en sa Feixina

Archivo - Monolito Sa Feixina en foto de archivo - PSOE MÁLAGA - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Antifascista de Mallorca ha convocado una protesta este domingo frente al Consolat de Mar (10.00 horas) en contra de la concentración que tendrá lugar ese mismo día en sa Feixina por parte de Núcleo Nacional.

Desde la organización han explicado en un comunicado que la protesta nace en respuesta a la "permisión institucional de la concentración de carácter neonazi".

"Estamos hartos de la normalización del fascismo y de la impunidad con la que actúan y pasean por nuestras calles", han criticado, agregando que la protesta busca "proteger la memoria y dignidad del pueblo".

En este sentido, la Coordinadora Antifascista ha reivindicado que no tolerará "ni un paso atrás" y que toma como referencia acciones llevadas a cabo en otras ciudades, como Valencia, Madrid o Barcelona.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la participación de la protesta a "todo el mundo que se sienta interpelado por los valores del antifascismo".

"Para demostrar que somos más que ellos, que no estamos dispuestos a ceder ni un palmo y que les plantaremos cara todas las veces que haga falta", ha concluido la organización.