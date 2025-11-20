La Coordinadora Transfeminista de Mallorca se manifestará este 25N con el foco el aumento de la violencia y el odio

Miembros de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, con el cartel de la manifestación de este 25N. - COORDINADORA TRANSFEMINISTA DE MALLORCA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Transfeminista de Mallorca se manifestará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el foco puesto en el "preocupante repunte" de la violencia machista y los discursos de odio.

Este fenómeno "global" lo han identificado especialmente entre los hombres jóvenes y han considerado que se trata de una reacción contra los avances del movimiento feminista que están auspiciados por plataformas digitales e influencers "reaccionarios".

Esta cuestión será uno de los temas de la manifestación que, bajo el lema 'Combate la violencia machista, milita feminista', arrancará a las 18.30 horas en la plaza Porta Pintada y transcurrirá por las calles de Palma hasta la plaza de Cort, donde se leerá un manifiesto.

La Coordinadora, en un comunicado, ha apuntado a la extrema derecha como "uno de los principales motores" de la regresión que están sufriendo los derechos de las mujeres al dedicarse a "señalar enemigos y dividir a la sociedad con argumentos falsos"

Esta "ofensiva", ha sostenido el colectivo, busca "impulsar un retorno a los roles tradicionales de género y reforzar un modelo de mujer blanca, sumisa y relegada a la vida doméstica".

También ha alertado que las violencias machistas "no solo no disminuyen sino que se transforman y se intensifican" en forma de agresiones sexuales, violencia vicaria o control digital.

La organización también ha criticado al Estado por el "endurecimiento de la represión contra los movimientos sociales" mediante la aplicación de la conocida como ley mordaza y el uso de la fuerza policial.

Es por ese motivo que han reivindicado la necesidad de reforzar la organización colectiva como una herramienta para hacer frente tanto a las violencias machistas como a la "represión institucional".

La Coordinadora, en esa línea, ha hecho un llamamiento a la movilización este 25N y han apelado a la respuesta colectiva "ante el odio, la precariedad y la violencia machista".