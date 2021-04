Far dice que no tiene "constancia" de cargos vacunados "más de lo que ha salido en los medios"

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción enBaleares, Jaume Far, ha asegurado este viernes que no tiene "constancia" de posibles casos de altos cargos vacunados dentro del Govern que se hayan vacunado de forma irregular, después de que el PP señalase que conocía "rumores" sobre este tema.

"De momento no tenemos información, no hemos cruzado datos y no sabemos más de lo que ha salido en los medios", ha indicado Far en declaraciones a los medios en el Parlament balear.

El Govern balear no ha entregado aún el listado de cargos públicos que ha solicitado la Oficina y tiene de plazo hasta el próximo 27 de abril para hacerlo. Anticorrupción pide una lista de unas 1.600 personas que incluye a la presidenta del Govern, consellers, directores generales, personal eventual, diputados del Parlament, cargos electos, y altos cargos de ayuntamientos.