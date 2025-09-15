Cort abre las inscripciones para la 'bicicletada' por el centro de Palma

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha abierto las inscripciones para la 'bicicletada' popular que tendrá lugar el próximo domingo 21 por el centro de la ciudad como parte de las actividades programadas para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el recorrido, de 2,7 kilómetros con un desnivel mínimo, está diseñado para ser accesible y apto para personas de todas las edades. La ruta comenzará a las 10.30 horas en la plaza Joan Carles I, y atravesará calles como Unión, La Rambla, Baró de Pinopar, y Camí de Jesús, finalizando en el Parc de Sa Riera.

La ruta en bicicleta es una actividad que busca fomentar la movilidad sostenible y activa, promoviendo el uso de este vehículo como medio de transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente. La inscripción es gratuita y para participar es necesario rellenar el formulario disponible en la página web www.mobipalma.mobi, indicando el nombre y número de participantes.

Este año, la Semana Europea de la Movilidad se celebra bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', con el objetivo de impulsar un transporte público accesible, sostenible e inclusivo para todos.