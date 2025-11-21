Cort abrirá el 25 de noviembre el plazo para renovar el distintivo ORA y elimina la necesidad de llevar la pegatina

Inicio de la campaña para renovar los distintivos ORA para 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma iniciará el proceso de renovación del distintivo hora el próximo 25 de noviembre y, como novedad de la campaña, este año se elimina definitivamente el soporte físico de la pegatina, por lo que pasa a ser un sistema completamente virtual.

A partir de ahora, las autorizaciones se verificarán exclusivamente mediante la matrícula del vehículo, tanto por el personal controlador como a través de dispositivos de lectura automática, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Con este nuevo sistema virtual, ya no será necesario el uso de adhesivos físicos y el proceso de verificación será automático, lo que permitirá realizar el trámite de manera "rápida, cómoda y sin desplazamientos".

El plazo de renovación permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026 y se prevé gestionar hasta 16.199 renovaciones, frente a las 16.299 realizadas el año pasado.

Cabe recordar que la renovación está dirigida exclusivamente a residentes que ya dispongan del distintivo, por lo que quedan excluidas las nuevas altas.

El trámite y el pago de la tasa de 24 euros podrán completarse íntegramente online, utilizando DNI, matrícula y fecha de nacimiento, sin necesidad de certificado digital.

Para realizar el proceso, los usuarios deberán acceder a la nueva página web habilitada y realizar la identificación, el pago online o descargar la carta de pago para abonar en el banco, y comprobar la activación del distintivo virtual a las 72 horas.

En caso de incidencias, como pendientes tributarias, documentación caducada o diferencias en el domicilio del vehículo, la web informará del motivo y del procedimiento a seguir.

Los usuarios que deseen realizar el trámite presencialmente y no tengan incidencias podrán hacerlo en la oficina de la SMAP, sin cita previa, de lunes a viernes de 09.00 a 19.30 horas y los sábados de 09.00 a 14.00 horas.

Aquellos con incidencias que no puedan renovar online podrán gestionar la renovación de manera presencial en el Negociado ORA-Acire-CiD-ZBE, con cita previa.

Para resolver dudas, el público puede contactar con el Negociado ORA-Acire- CiD-ZBE por vía telefónica o por email, en horario de lunes a viernes de 08.30 a 13.30 horas. Con este nuevo sistema, el Ayuntamiento de Palma avanza en la digitalización de la gestión, para ofrecer un proceso "más ágil, cómodo y sostenible".