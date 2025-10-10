Cort acoge la presentación de la nueva edición de TaPalma 2025, que se celebrará del 5 al 9 de noviembre

La sala de plenos del Ayuntamiento de Palma acoge la presentación de la nueva edición de TaPalma 2025 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El salón de plenos del Ayuntamiento de Palma ha acogido este viernes la presentación de la nueva edición de TaPalma 2025, que se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre en diferentes establecimientos de la ciudad.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el alcalde, Jaime Martínez, ha presidido este viernes, en el salón de plenos del Consistorio, el acto de presentación de la nueva edición TaPalma Mallorca 2025, cuya ruta gastronómica se celebrará del 5 al 9 de noviembre en diferentes establecimientos de la ciudad.

Organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca CAEB, y patrocinado por el Ayuntamiento de Palma, PalmaActiva, el Consell de Mallorca y Trasmed, el objetivo de este evento gastronómico, que este año cumple 20 años, es dinamizar la ciudad durante unos días gracias al sector de la restauración y posicionar Mallorca, y muy concretamente su capital, como punto neurálgico de la gastronomía española.

Esta nueva edición, que reunirá a los mejores cocineros de la isla, celebrará además el tradicional concurso de tapas el 3 de noviembre en el Palacio de Congresos de Palma.

Durante el acto de presentación, el primer regidor de Cort ha destacado el TaPalma "como una gran muestra que fomenta las rutas gastronómicas en la ciudad y que está destinada a reivindicar el producto local y el excelente nivel de la restauración en Palma".

"En TaPalma se dan cita ofertas gastronómicas de alta calidad que son reflejo directo del modelo de ciudad que queremos construir: una ciudad dinámica y diversa, en la que la gastronomía juega un papel fundamental como motor del desarrollo económico local y como elemento clave en la proyección de Palma", ha añadido el primer regidor, expresando una vez más el apoyo del Consistorio a este tipo de iniciativas "para seguir impulsando la gastronomía local como pilar esencial de la economía y cultura".

Para finalizar su intervención, el alcalde ha deseado suerte a todos los participantes y a los componentes del jurado, a la vez que ha invitado a toda la ciudadanía a participar activamente en esta ruta de tapas, recordando que eventos de este tipo refuerzan la ciudad "como capital cultural y gastronómica de Europa" en el marco de la candidatura Palma 2031.

El acto de presentación ha contado también con la asistencia de la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Guadalupe Ferrer; el director general de AgenciaCom, Antoni Martorell; el gerente de Restauración Mallorca CAEB, Tomeu Mas, y el presidente del jurado y chef, Igor Rodríguez, entre otros patrocinadores y colaboradores del evento.

La XX edición de TaPalma tiene como objetivo unir esfuerzos entre la gastronomía, el pequeño comercio y el sector hotelero para dar mayor proyección al evento y potenciar su impacto en la economía local.

Como parte de la conmemoración del 20º aniversario de TaPalma, el jueves 16 de octubre tendrá lugar una gran fiesta en la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB).

El acto reunirá a ocho chefs vinculados históricamente a la muestra gastronómica, quienes elaborarán tapas especiales para celebrar estas dos décadas. Además, se presentará el libro conmemorativo realizado para esta efeméride y se rendirá homenaje a las personas y entidades que han convertido TaPalma en un referente del sector.

Este año, como novedad, y gracias al acuerdo de patrocinio con Eroski, el concurso contará con un accésit especial a la mejor tapa elaborada con producto local. Con esta distinción, TaPalma refuerza su compromiso con la promoción del producto de proximidad y el apoyo al sector agroalimentario de Baleares.

Al finalizar la presentación, ha tenido lugar una degustación de productos del Consejo Regulador IGP Sobrassada de Mallorca, patrocinador de la tapa temática de TaPalma Mallorca-2025, así como una muestra de productos de Cooperatives Agro-alimentaries de les Illes Balears.