Cort adjudica el servicio para desarrollar un visor digital para obtener una visión global de los proyectos municipales

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha adjudicado en la Junta de Gobierno de este miércoles el contrato para el desarrollo de un visor digital de los proyectos estratégicos innovadores municipales, una herramienta que permitirá centralizar, consultar y visualizar la información de los principales proyectos impulsados por Cort.

El Consistorio ha detallado en un comunicado que la adjudicación se ha hecho a la empresa Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics SL por un importe de más de 47.000 euros y tendrá una duración de dos años.

Este nuevo visor cartográfico web permitirá integrar, visualizar y consultar información geoespacial procedente de distintas fuentes y garantizará su accesibilidad, interoperabilidad y un alto rendimiento en entorno web.

La plataforma centralizará en un único espacio los diferentes proyectos estratégicos municipales y facilitará la consulta de la información territorial y el análisis conjunto de las actuaciones.

La herramienta se concibe como un instrumento de apoyo para el personal técnico municipal y para la ciudadanía. En el ámbito interno, permitirá disponer de una visión territorial unificada de los proyectos, facilitar su planificación, gestión y seguimiento y mejorar la coordinación entre las distintas áreas locales.

Esta información contribuirá a mejorar la toma de decisiones y la evaluación del impacto de las actuaciones, al disponer de una visión global y actualizada de los proyectos que se desarrollan en la ciudad.

Por otro lado, en el ámbito de la información pública, el visor facilitará la difusión de la información territorial seleccionada sobre los proyectos estratégicos de una forma sencilla y accesible.

El contrato de adjudicación incluye, además del desarrollo y la implantación del visor, el asesoramiento y el apoyo técnico durante su puesta en funcionamiento y tareas de mantenimiento y actualización.