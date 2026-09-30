Cort ampliará el servicio municipal de acogida de víctimas de violencia machista hasta las 105 plazas

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la segunda prórroga extraordinaria del contrato del servicio de acogimiento municipal a las víctimas de violencia machista y ha iniciado el nuevo contrato para este servicio para el periodo 2026-2030 con una ampliación hasta las 105 plazas.

El portavoz del equipo de gobierno, Llorenç Bauzá, ha concretado este miércoles en una rueda de prensa que el nuevo contrato reforzará la capacidad del servicio aumentando la capacidad del servicio un 37 por ciento, con 105 plazas, frente a las 76 que tiene actualmente.

El nuevo contrato estará dotado con 3,5 millones de euros, lo que supone también un incremento del presupuesto de un 36 por ciento en comparación con el contrato actual. Según ha explicado Bauzá, esta ampliación sirve para ofrecer "una mayor capacidad de respuesta y más espacio para atender las necesidades de las mujeres que requieren este recurso".

Se trata de un servicio municipal esencial de acogida temporal dirigido a mujeres que han sufrido violencia machista, así como a sus hijos. El servicio proporciona un espacio seguro, alojamiento y atención profesional especializada para acompañar a las mujeres durante su proceso de recuperación y facilitar su avance hacia una vida autónoma.

El Ayuntamiento ha recordado que también se incrementará en un 60 por ciento el contrato destinado a la atención a mujeres víctimas de violencia de género.