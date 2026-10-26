Cort aplaza la votación de los presupuestos de la EMT y la SMAP al no tener garantizado el apoyo de Vox

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el regidor de Vox Fulgencio Coll. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aplazado las votaciones de los presupuestos de 2027 de la EMT y de la SMAP al no tener garantizado el voto favorable de Vox.

Los consejos de administración en los que se preveía aprobar las cuentas de ambas empresas municipales estaban convocados para la tarde de este lunes.

Sin embargo, Vox ha dejado en el aire su voto favorable, reclamando "profundizar" en algunos puntos que no veían "claros", según han informado desde el partido.

En consecuencia, el Ayuntamiento ha desconvocado los consejos de administración. Desde Cort han indicado también que quedaban cuestiones "por pulir" en estas cuentas, remarcando que se han pospuesto las votaciones.