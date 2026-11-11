Cort aprueba la construcción de 81 viviendas públicas en La Soledad y en el polígono de Llevant

El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles un proyecto para construir 81 viviendas públicas en el barrio de La Soledad y en el polígono de Llevant.

El portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, ha explicado en rueda de prensa que, en concreto, se destinarán 3.177 metros cuadrados al uso residencial y otros 858 metros cuadrados al espacio público.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de unos 470.000 euros, tiene el objetivo de crear nuevos espacios públicos y modernizar las infraestructuras. El plazo máximo de ejecución es de dos años.