Cort aprueba la demolición de los edificios anexos a la antigua prisión de Palma

La portavoz del equipo de gobierno de Cort, Mercedes Celeste - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el proyecto de obras para la demolición de los edificios anexos a la antigua prisión, correspondientes a las viviendas de los funcionarios.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno de Cort, Mercedes Celeste, quien ha asegurado que las obras no empezarán hasta que no se desalojen las personas que actualmente ocupan estos espacios.