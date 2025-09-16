Cort aprueba una nueva intervención para la retirada de pintadas vandálicas en cinco edificios con valor patrimonial

Archivo - El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha aprobado una nueva intervención para la retirada de pintadas vandálicas en cinco edificios con valor patrimonial.

Según ha detallado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, este martes, durante una rueda de prensa, se trata de la Iglesia de la Mare de Déu del Carme; la Iglesia de Santa Catalina Thomás; la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Sant Magí; el Auditorium, en la parte de la fachada que corresponde a la calle de Federico García Lorca; y Can Pujol, en Santa Catalina.

La cantidad de grafitis que se eliminarán es de media de entre dos y tres por edificio, es decir, entre 10 y 15 en total, ha explicado.

Esta actuación se enmarca "en el compromiso firme del Ayuntamiento de Palma con esta protección y conservación del patrimonio histórico", de modo que todas las actuaciones se llevarán a cabo "con el máximo respeto a la autenticidad, materiales originales y el carácter histórico de cada uno de estos edificios", garantizando "una limpieza cuidadosa, profesional y el valor patrimonial", ha asegurado Fidalgo.