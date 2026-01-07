Cort aprueba los pliegos del nuevo contrato de trabajadoras de las 'escoletas' externalizadas con un aumento salarial

Archivo - Escuela infantil de Ciutat Antiga - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado los pliegos del nuevo contrato de las trabajadoras de las 'escoletas' externalizadas, que recoge un aumento salarial.

Según ha explicado este miércoles la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, Lourdes Roca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el contrato incluye la subida salarial pactada en el convenio estatal, hasta los 1.400 euros, así como un complemento de 300 euros.

La regidora ha señalado que el contrato vigente que se firmó en 2022 se limitaba a reproducir las condiciones del de 2016 sin mejoras "sustanciales" y que ahora, con la aprobación del nuevo contrato, se desbloquea la situación.

El inicio del contrato se prevé para finales de febrero, con una duración de dos años, prorrogable dos más, y con un presupuesto base de licitación de 11,7 millones de euros.