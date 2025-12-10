Cort avanza en la disolución del Patronato de Vivienda y asegura que los trabajadores mantendrán sus funciones

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma inicial la disolución del Patronato de Vivienda y Rehabilitación Integral de Barrios y su integración plena en el organigrama municipal.

Es uno de los puntos que han recibido luz verde en la reunión de este miércoles de la Junta de Gobierno y de los que ha dado cuenta en la rueda de prensa posterior la portavoz municipal, Mercedes Celeste.

La aprobación inicial de la disolución del organismo autónomo supone un paso más para su integración plena en el Ayuntamiento, del mismo modo que ya se hizo con el Instituto Municipal de Innovación hace cerca de dos años. La disolución definitiva se prevé que se haga efectiva el próximo 31 de marzo de 2026.

En principio, ha asegurado la regidora, todos los empleados del patronato seguirán desarrollando las funciones que hasta ahora han tenido asignadas. El acuerdo, ha detallado, incluye la cesión de todos los activos, pasivos, empleados públicos y laborales.

La decisión, ha dicho Celeste, se ha adoptado en base a informes jurídicos y económicos que avalan la reestructuración "con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera".

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

La Junta de Gobierno de este miércoles también ha dado el visto bueno al expediente de contratación de las obras a realizar por la vía de ejecución subsidiaria derivadas de expedientes de infracciones urbanísticas, seguridad de edificios y ruinas en todo el término municipal de Palma.

Este incluye unos pliegos de licitación con un presupuesto de 479.000 euros y con una duración de tres años.

La empresa adjudicataria de este contrato podrá demoler total o parcialmente las construcciones que incumplan con la normativa o supongan un riesgo para la ciudadanía.

El coste de estas actuaciones se repercutirá posteriormente en los particulares responsables de las infracciones o del incumplimiento de las órdenes de ejecución.