Cort, CD Sant Jordi y FFIB estudian la posibilidad de colocar gradas supletorias para el partido contra CA Osasuna

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, el CD Sant Jordi y la Federació de Futbol de Balears (FFIB) se han reunido para organizar diferentes aspectos del partido de Copa del Rey contra el CA Osasuna, entre los que se ha planteado la posibilidad de colocar gradas supletorias para llegar al aforo mínimo exigido por la competición.

En el encuentro han participado el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, el presidente del Club Deportivo Sant Jordi, Jaume Gelabert, y con el presidente de la FFIB, Jordi Horrach.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que el partido se disputará en el campo municipal de Sant Jordi el 28, 29 o 30 de octubre --ya que todavía no se ha fijado el calendario de la competición--.

Durante esta reunión previa, el Instituto Municipal del Deporte (IME) ha trasladado al club su compromiso de colaboración para apoyar en la organización del partido. En este sentido, la reunión ha servido para estudiar y establecer las necesidades del evento, entre las que se incluyen aspectos clave de organización y logística. Además de las gradas, se ha hablado sobre los dispositivos de seguridad y la atención a los aficionados que asistirán al encuentro.

Será la primera vez que el CD Sant Jordi, equipo de División de Honor de Mallorca, participe en el torneo, un hecho histórico para este club fundado en 1974, que consiguió su clasificación tras eliminar al CD Lourdes de Tudela en la fase previa.

"El partido representa una cita histórica para el fútbol palmesano y una oportunidad para proyectar Palma a nivel nacional", ha afirmado Bonet, quien también ha expresado el apoyo del Ayuntamiento al CD Sant Jordi para que el evento sea "un éxito tanto en lo deportivo, como en su organización".

A la reunión también han asistido el director general de Deportes, David Salom, el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar, y miembros de la junta directiva del club.