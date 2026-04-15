Cort cede un solar a Aspas para construir un centro de formación y 12 viviendas para personas con discapacidad auditiva

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma y la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha cedido un solar municipal a la Fundación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva (Aspas), en el que está previsto construir un centro de formación y 12 viviendas sociales para este colectivo.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a este proyecto solicitado por la organización y se ubicará en un solar de más de 2.600 metros cuadrados de la calle Juli Ramis, en la barriada de Son Serra de Parera.

Tal y como ha explicado la portavoz del equipo del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, su proximidad a la sede central de Aspas, que se encuentra en la calle Ramón Nadal, "permitirá ampliar y optimizar los servicios existentes, al reforzar la capacidad de atención de la entidad".

((Habrá ampliación))