Cort cederá al Govern una parcela de Son Llàtzer Vell para la construcción del futuro IES Son Ferriol

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma de este jueves aprobará previsiblemente la cesión al Govern de una parcela municipal de Son Llàtzer Vell en la que se construirá el futuro IES Son Ferriol, que tendrá una futura capacidad de 1.247 alumnos.

Según ha informado este miércoles Cort en un comunicado, se transferirá una parcela de más de 70.000 metros cuadrados al lado del Hospital Universitario Son Llàtzer para la construcción del centro educativo con capacidad para 1.247 alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional. El centro contará con seis líneas de ESO, tres de bachillerato y un aula Ueeco, con capacidad para 780 alumnos de secundaria, 210 de bachiller y siete para educación especial.

Además, incorporará una amplia oferta de formación profesional vinculada a la familia agraria, con un ciclo de grado básico de agrojardinería y composiciones florales, tres ciclos de grados medio -producción agropecuaria, jardinería y floristería, y aprovechamiento y conservación del medio natural- y un grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal.

El proyecto de construcción del instituto contará con una inversión prevista de 20 millones de euros y figura entre los proyectos impulsados en los alrededores de Son Llàtzer, como un nuevo recinto ferial o la futura línea de tren Palma-Llucmajor.

Por otro lado, se prevé también que el Ayuntamiento cedá al Govern las casas de la possessió de Son Llàtzer para la implantación de un futuro equipamiento sociosanitario, para reforzar así los servicios de la zona.