Cort celebra el "civismo" del concierto de la Mare de Déu de la Salut al no levantarse ningún acta policial

Concierto de este sábado por la celebración de la Patrona de la Mare de Déu de la Salut. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha celebrado el "civismo y respeto" con el que se ha desarrollado el concierto de la Mare de Déu de la Salut, ya que la Policía Local no tuvo que levantar ningún acta por incidencias.

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota de prensa en la que ha apuntado que el concierto celebrado este sábado en el parque de la Mar ha sido el concierto musical con "mayor afluencia de espectadores" en la historia de Palma y del conjunto de Baleares, al registrar la asistencia de más de 32.000 personas, según las cifras oficiales.

En este sentido, el espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Palma con motivo de la celebración de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut superó "ampliamente las expectativas" en cuanto al número de ciudadanos, de todas las edades, que no quisieron perderse las actuaciones de BLOND.ISH, WhoMadeWho, Bibi Smalls y Lourdes Lourdes.

De este modo, el Ayuntamiento de Palma ha destacado del evento que tuvo lugar el pasado sábado por la noche en el parque de la Mar, la "ausencia de situaciones conflictivas o que afectaran al orden y la seguridad pública".

En este sentido, la teniente de alcalde y regidora de Participación y Joventud, Lourdes Roca, ha felicitado y agradecido a los ciudadanos de Palma su actitud con motivo de un evento multitudinario que, "tras el éxito sin precedentes de su primera edición, parece destinado a convertirse en una de las grandes citas estivales de la ciudad".

Igualmente, la regidora ha dado las gracias a los cientos de operarios y trabajadores municipales que, en un horario poco habitual, dieron "buena muestra de su profesionalidad y su vocación de servicio a la población".

Cabe recordar que las áreas y empresas municipales pusieron en marcha, coincidiendo con el concierto de la Mare de Déu de la Salut, amplios despliegues orientados a asegurar la cobertura de prestaciones tan indispensables como la movilidad, el transporte público, la limpieza, el mantenimiento y la seguridad ciudadana. De esta forma, la EMT Palma estableció un Plan de actuación que, entre otras medidas, incluyó el diseño de un recorrido alternativo para la línea 25 debido al cierre, desde la medianoche y hasta las 04.00 horas, de la avenida Adolfo Suárez, tanto en el sentido a Portopi como en el recorrido inverso.

Por su parte, Emaya aplicó igualmente un Plan de refuerzo de la limpieza en el parque de la Mar y las zonas próximas, con la instalación de 60 contenedores adicionales de diferentes tipos que fueron distribuidos estratégicamente por toda la zona.

Al mismo tiempo, la empresa municipal activó un operativo especial que inició su actividad a las 02.00 horas de la madrugada, con la participación de un equipo de 19 trabajadores y la asignación de cinco barredoras, un recolector, dos equipos de limpieza con agua a presión y otros dos equipos auxiliares.

Paralelamente, efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil se ocuparon de garantizar la seguridad en todo el recinto y atender a cualquier contingencia que se produjera.