Cort completa la renovación de un nuevo tramo de asfalto en el Camí Vell de Bunyola

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma ha finalizado los trabajos de renovación y refuerzo del asfalto en el Camí Vell de Bunyola, en los dos carriles en dirección al centro que transcurren por la calle Eusebi Estada.

Esta intervención, realizada por el servicio de Vialidad, responde a la necesidad de mejorar la seguridad y confort de los usuarios de esta vía. En concreto, la actuación ha implicado la renovación de 1.350 metros cuadrados de asfalto, con una inversión total de 20.000 euros (IVA incluido).

Estos trabajos se suman a los realizados el agosto pasado en el tramo comprendido entre la rotonda de Gran Vía Asima y la calle Gremi Sabaters, donde se renovaron otros 4.400 metros cuadrados de pavimento.