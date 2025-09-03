Cort controlará los gastos que pagarán los inquilinos de 166 viviendas a precio limitado a la empresa promotora

La regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha incluido una adenda a los contratos de construcción y explotación de 166 viviendas a precio limitado que se edificarán en la ciudad, para controlar los gastos que cobra la empresa promotora a los inquilinos.

Este ha sido uno de los acuerdos adoptados este miércoles por la Junta de Gobierno y que ha sido anunciado por la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste.

De este modo, se establece que el IBI lo tendrá que abonar la empresa adjudicataria del proyectos inmobiliarios --Locare Arpo 2D-- que se levantarán en dos solares de las barriadas de Camp Redó y Son Ferragut, excepto en los casos de bonificaciones previstas en las ordenanzas municipales.

Por su parte, los gastos de mantenimiento, servicios, tributos --excepto el IBI-- y zonas comunes se repercutirán de manera individual a los arrendatarios, algo que tendrá que reflejarse en el contrato de alquiler y con unos importes adecuados a la fecha del contrato.

La empresa en cuestión tendrá que presentar al Ayuntamiento, tres meses antes de empezar la explotación del edificio, un presupuesto anual detallado de los gastos necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble. En estas cuentas se contemplarán los servicios, tributos, cargas y responsabilidades en función de la superficie de la vivienda.