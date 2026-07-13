Cort crea un canal permanente de coordinación entre la Policía Local y la seguridad privada de Playa de Palma

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PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) para establecer un canal permanente de coordinación entre la Policía Local y los vigilantes de seguridad privada de los establecimientos de Playa de Palma.

Según ha explicado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en rueda de prensa, el acuerdo contempla la implantación de protocolos comunes de actuación, el intercambio de alertas e información preventiva, la celebración de reuniones periódicas de coordinación y la creación de una comisión mixta de seguimiento para evaluar los resultados de esta colaboración.

Martínez ha señalado que esta coordinación ya existía de forma puntual entre la Policía Local y los profesionales de la seguridad privada, pero ha destacado que el convenio le otorga un marco "estable y permanente". Además, ha indicado que podrán adherirse al acuerdo todos los establecimientos de Playa de Palma que cuenten con servicio de vigilancia privada.