Cort da el viso bueno a cambiar la Ley de Capitalidad con acusaciones de la izquierda de "hacer urbanismo a la carta"

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado una iniciativa para pedir al Parlament la modificación de la Ley de Capitalidad, con la que se duplicaría la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros.

La propuesta, anunciada la semana pasada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha sido validada con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del resto de grupos y será trasladada al Parlament y al Govern.

El aumento de la inversión es uno de los aspectos que pretende cambiar Cort de una normativa que data de 2006 y que estaría motivado por el crecimiento poblacional de Palma --del 27% en estas dos décadas--, la población flotante y las llegadas de turistas que entran por las principales infraestructuras de Baleares, situadas también en Palma.

Precisamente, la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha argumentado que Palma merece un régimen de capitalidad "actualizado, justo y acorde con la ciudad actual". "Exigimos al Parlament una financiación justa", ha agregado.

La iniciativa incluye una disposición adicional para que el Ayuntamiento, mediante acuerdo del pleno, pueda proponer el Govern modificar la legislación urbanística para fijar un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o eximirlo, siempre que se garantice el cumplimiento íntegro de la reserva dentro del ámbito territorial.

Es decir, ha apuntado Celeste, nunca se podrá modificar la reserva global de vivienda pública en Palma. Así lo ha remarcado la regidora tras las críticas de la oposición, agregando que toda modificación saldrá del pleno municipal.

La regidora ha arremetido contra la izquierda por "manipular" sus palabras y "mentir a los ciudadanos". "Ustedes mienten, manipular y nos tratan como que no sabemos leer, es una falta de respeto tremenda", ha dicho.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha afeado a los grupos de la oposición que no hayan intentado "nunca" mejorar la Ley de capitalidad. "¿Ustedes hablan de los problemas de vivienda?", les ha dicho, para después reprochar que la izquierda es la "responsable" de la falta de vivienda en la ciudad.

LA IZQUIERDA ACUSA A CORT DE HACER "URBANISMO A LA CARTA"

Los grupos del PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos han cargado duramente contra la propuesta de modificación al considerarla un "fraude", un error gravísimo" y una iniciativa que impulsa el "urbanismo a la carta".

Según el portavoz socialista, Xisco Ducrós, con esta modificación el equipo de gobierno "intenta que Palma pueda reducir o eliminar la vivienda protegida y asequible". "Nos parece un error gravísimo", ha subrayado.

Igualmente, ha reprochado al alcalde que no haya "consensuado" el cambio de la ley ya que, a su criterio, "no ha hablado con nadie ni ha escuchado a nadie".

De su lado, la portavoz de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha remarcado que la reserva de vivienda pública es la principal herramienta para paliar la crisis de la vivienda. "No es para mejorar la ciudad, sino porque algunos tienen mucha prisa en hacer negocio", ha criticado.

También ha criticado la propuesta la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien ha acusado a Martínez de "financiar con dinero público la iniciativa privada" y de reducir la vivienda protegida. "Es una traición a los vecinos", ha zanjado.