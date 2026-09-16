Cort defiende la eliminación de elementos del parque de Bellver aunque asegura que "no tocará" los juegos infantiles

Archivo - Columpios del parque del bosque de Bellver. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha defendido este miércoles la eliminación de la tirolina, merenderos y mesas de tenis de mesa del parque de aventuras de Bellver tras las "quejas de los vecinos", aunque ha añadido que la zona de juegos infantiles "no se va a tocar".

La portavoz del equipo de gobierno del Consistorio, Mercedes Celeste, ha explicado que actualmente la parte de los juegos infantiles no se puede utilizar por la retirada del resto de elementos.

Además, Celeste ha recordado que los vecinos se quejaban de ruido por fiestas en la zona, también en las madrugadas, lo que alteraba el silencio y la tranquilidad en sus viviendas. Según ha señalado, los vecinos han presentado "centenares de firmas" y el Ayuntamiento ha buscado una solución a esta situación.

GASOLINERA DE AVENIDAS

Preguntada por la gasolinera de Avenidas, Celeste ha explicado que Cort ha iniciado un estudio para analizar si puede seguir operando. "Este estudio ha sido largo, es complejo y estamos llegando a la fase final. En unos días podremos tener el 'sí' o el 'no' y pasaremos a las actuaciones que correspondan", ha declarado.