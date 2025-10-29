Cort destinará 4,4 millones de euros a peatonalizar y remodelar la plaza del Mercat

La regidora de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto, en la presentación del proyecto de remodelación de la plaza del Mercat. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles el proyecto para peatonalizar y remodelar la plaza del Mercat, en el que invertirá poco más de 4,4 millones de euros.

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha detallado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que las obras que también se ejecutarán en esta plaza y su entorno, como la calle Unió y la plaza Weyler, abarcarán una superficie de casi 11.600 m2.

En las intervenciones se eliminará el carril interior de la plaza, se renovará la pavimentación --aunque se espera que mantenga el estilo tradicional actual--, se instalarán nuevos bancos y jardineras o se colocarán nuevas farolas con tecnología LED.

Asimismo, en la calle Unió se hará una reducción de la calzada a 6,5 metros, lo que permitirá ampliar las aceras y se reordenará las paradas de bus, taxi y carga y descarga.

Las obras inician ahora su trámite administrativo, por lo que Soto ha apuntado que la intención del Consistorio es que comiencen en el segundo semestre de 2026, aunque depende de la adjudicación y los procedimientos que lleve aparejados.