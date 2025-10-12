Cort ejecutará esta próxima semana las actuaciones de mejora y reparación del asfalto del camí de Son Reus

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma ejecutará esta próxima semana las actuaciones de mejora y reparación del asfalto del camí de Son Reus.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales iniciará este lunes, 13 de octubre, las obras de mejora y reparación del asfalto en el camí de Son Reus, que da acceso al polígono de Ses Veles.

Los trabajos se centrarán en la reparación de hundimientos, baches y otros desperfectos que presenta la vía, con el objetivo de mejorar la seguridad y comodidad de la circulación. En detalle, se realizarán intervenciones específicas a lo largo de todo el trazado de camí de Son Reus, que ocupa una longitud aproximada de 2,65 kilómetros.

Las actuaciones se llevarán a cabo a lo largo de toda la semana, en horario de 14.00 a 23.00 horas. Durante este periodo, el camino permanecerá cerrado al tráfico rodado, salvo para vecinos y casos debidamente justificados.

El presupuesto destinado a esta actuación asciende a 57.765 euros, IVA incluido. Estas obras forman parte del compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento y mejora de la red viaria del municipio, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.